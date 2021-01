Consar Ravenna-Sir Perugia 0-3, i Block Devils allungano in vetta

Foto: benda

Lube e Trento costrette al tie break frenano, la squadra di Heynen si porta a +5 dalle inseguitrici

Con Trento e Lube costrette al tie break da Monza e Milano, la Sir torna a guadagnare punti in vetta. La squadra di Heynen, infatti, non fallisce l'appuntamento di Ravenna e se ne torna a casa con un ottimo 3-0. C'è Ter Horst al posto di Atanasijevic ai box per il problema al polpaccio. La gara scorre via senza particolari affanni (21-25 i primi due set), nel terzo sale l'agonismo e Travica si prende un rosso sulla serie al servizio di Pinali con la Consar Ravenna che arriva fino al 22. Perugia ha quattro match ball, ne spreca due ma chiude ugualmente la gara. Plotnytskyi è l'mvp dela sfida, Sir a +5 sulla Lube in classifica generale.

