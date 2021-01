Max Allegri, Adani: "I grandi club europei vogliono l'allenatore manager", punzecchia ancora l'ex tecnico della Juventus senza squadra

10 gennaio 2021 a

Adani-Allegri, non è finita. In collegamento con il canale Twitch di Christian Vieri, l’opinionista Sky Daniele Adani ha riacceso una vecchia polemica con l’allenatore toscano che ha guidato la Juventus e adesso è senza squadra. “Perché i grandi club non lo scelgono? Non basta presentare un curriculum di vittorie. Ho capito che nel calcio moderno alle grandi squadre europee serve l’allenatore manager, quello che è in grado di modificare il volto della squadra anche da un punto di vista organizzativo”.

A Dagospita non è sfuggita la nuova polemica e l'ha riportata per filo e per segno. “Non è più importante essere giudicato solo un vincente o riuscire a vincere. Il calcio ha scelto che per allenare una grande squadra non basta più presentare le proprie credenziali, serve un modo di intendere il calcio”, ha affermato Adani, in passato protagonista di diversi battibecchi proprio su questo tema con Allegri, che avevano aperto il dibattito tra giochisti e risultatisti.

