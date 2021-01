Juventus, "la rosa è al completo": Paratici chiude all'arrivo di un altro attaccante al mercato di gennaio

10 gennaio 2021 a

La Juventus al mercato di gennaio. Arriva un attaccante per accontentare Pirlo, anzi no. E' lo stesso Paratici a chiudere ogni possibilità. "Crediamo di avere una rosa molto competitiva, giochiamo le partite poi di giorno in giorno faremo le nostre valutazioni. Senza fretta e senza avere alcuna necessità", ha affermato il Cfo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo. "La rosa è al completo, il mercato a volte presenta delle opportunità che una società decide di cogliere o meno - ha aggiunto - Locatelli? Siamo molto contenti dei giocatori che abbiamo. Lui è un calciatore molto bravo, è del Sassuolo, ma ci sono tanti giocatori bravi". 1

