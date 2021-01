Juventus-Sassuolo: fuori Ramsey, in campo Arthur e Bentancur: le formazioni ufficiali

10 gennaio 2021 a

a

a

Juventus-Sassuolo: non ci sono dal primo minuto Ramsey e Rabiot, dentro Bentancur e Arthur, con McKennie. Rispetto alla previsioni della vigilia Pirlo opta qualche cambio in mezzo al campo per la sfida tra Juventus e Sassuolo, gara valida per la 17/a giornata di Serie A in programma stasera domenica 10 gennaio 2021.

In difesa Demiral prende il posto di de Ligt, fermo per il coronavirus così come Alex Sandro e Cuadrado. De Zerbi invece lascia in panchina Boga: dietro all’unica punta Caputo ci sono Djuricic, Defrel e Traore.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Ramsey, Morata, Rabiot, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Portanova, Fagioli, Kulusevski. All. Pirlo.

Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari G., Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. A disp. Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Boga, Lopez, Peluso, Raspadori, Toljan, Oddei, Schiappacasse. All. De Zerbi. Arbitro: Massa di Imperia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.