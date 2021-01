Fiorentina-Cagliari 1-0, gol e highlights: Vlahovic in rete. Calcio di rigore sbagliato da Joao Pedro | Video

10 gennaio 2021 a

Vittoria per la Fiorentina che batte il Cagliari per 1-0 al Franchi nella sfida valida per la 17ma giornata di serie A del campionato di calcio. Tre punti per la squadra viola che contribuiscono ad allontanare le zone calde della graduatoria. La partita è stata decisa da una rete di Vlahovic al 72’. I sardi hanno fallito un calcio di rigore con Joao Pedro al 37’. Per la squadra di Di Francesco, alla quarta sconfitta consecutiva, la posizione in classifica si fa critica ad appena due punti dalla zona retrocessione. Una battuta di arresto che complica senza dubbio il cammino.

