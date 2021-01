Ternana-Monopoli 2-1, Vantaggiato e Defendi in gol: +8 sul Bari

Foto: principi

Nella ripresa decisiva la rete del capitano e il rigore fallito dai pugliesi

10 gennaio 2021

La Ternana ricomincia da tre. Come i punti incamerati che consentono ai ragazzi di Lucarelli di potarsi a +8 sul Bari (bloccato in casa dall'1-1 con la Turris), a una giornata dal termine del girone d'andata. Stavolta nella rete dei rossoverdi è caduto il Monopoli che nella stagione passata aveva più volte messo in difficoltà la Ternana. Apre su rigore Vantaggiato al 10', pari pugliese con Starita su rigore in finale di tempo (44'). Nella ripresa al 9' capitan Defendi riporta le Fere in vantaggio mentre alla mezzora Giorno fallisce il rigore del possibile pari della squadra di Scienza. Finisce 2-1.

Così in campo al 1'

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Proietti, Palumbo; Partipilo, Vantaggiato, Furlan; Raicevic.

