Perugia, muore a 54 anni Marco Ragni: basket e biliardo in lutto

Il mondo dello sport umbro è in lutto per la morte di Marco Ragni. Il poliziotto perugino è stato prima un cestista cresciuto nel gruppo del ’66 allenato da Giorgio Piselli, che ci ha lasciato nell’agosto del 2019. Poi ha giocato anche con altre formazioni umbre, fra le quali Assisi, Ellera e Uisp Perugia. Ragni si è spento a 54 anni e l’altra sua grande passione era il biliardo. Nella specialità boccette è diventato un campione e punto di riferimento in Umbria. Sono stati tanti i suoi allievi che lo ricordano con grande affetto, a partire da quelli del Diamante di Perugia dove ha cominciato, lo chiamano il “Maestro”. Ha ottenuto grandi risultati.

