Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo ritrova Morata, ma dall'inizio c'è Dybala

Il posticipo serale di domenica 10 gennaio della diciassettesima giornata di Serie A è Juventus-Sassuolo. Tra i bianconeri Alvaro Morata torna nell'elenco dei convocati: l'attaccante è a disposizione di Andrea Pirlo. Per lo spagnolo è la prima chiamata nel 2021 dopo i guai muscolari che lo avevano frenato. Assenti per la sfida allo Stadium, Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, alle prese con il Covid. Dietro giocherà Demiral. In mediana va verso un posto da titolare McKennie, in gol contro il Milan, che dovrebbe partire dal 1' insieme a Rabiot. Ramsey e Chiesa sulle corsie esterne. Davanti fiducia a Dybala e ovviamente a Cristiano Ronaldo.

La Juventus batte il Milan e sale al terzo posto: gol e highlights

Nel Sassuolo out Berardi, che ne avrà per almeno tre o quattro settimane. Dietro da decidere gli esterni: Rogerio avanti su Kyriakopoulos e Toljan può vincere il ballottaggio con Muldur. Davanti Caputo con dietro Boga, Djuricic e Traorè. Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Diretta tv dalle 20,45 su Sky Sport Serie A (202).

