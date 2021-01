Udinese-Napoli 1-2, gol e highlights. A segno Insigne, Lasagna e Bakayoko | Video

10 gennaio 2021 a

Udinese-Napoli finisce 1-2 con vittoria allo scadere per i ragazzi di Rino Gattuso con gol di Bakayoko. Una partita difficile quella di domenica 10 gennaio per gli azzurri, che hanno fatto visita a un'Udinese in cerca di punti e sempre ostica tra le mura amiche. A sbloccare la gara è stato Insigne su rigore al 15' (clicca qui per il video) ma i padroni di casa sono riusciti a trovare il gol del pari dodici minuto dopo con Lasagna (clicca qui). A decidere un incontro complessivamente equilibrato è stato il colpo di testa all'89' del difensore azzurro, che ha mandato in visibilio i ragazzi di Gattuso.

