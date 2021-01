Parma-Lazio 0-2, gol e highlights: reti di Luis Alberto e Caicedo

10 gennaio 2021 a

a

a

Parma-Lazio finisce 0-2 con il ritorno alla vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa: al 55' da Luis Alberto e al 67' da Caicedo (con assist di Lazzari prima e Milinkovic Savic poi). I biancocelesti hanno dominato la gara in entrambe le frazioni di gioco, notte fonda per gli uomini di Roberto D'Aversa, che non riescono a risollevarsi dal baratro di risultati in cui sono sprofondati. La Lazio ora è ottava con 28 punti, penultimo il Parma con soli 12 punti e una striscia negativa che dura da cinque partite. Clicca qui per il gol di Caicedo e qui per quello di Luis Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.