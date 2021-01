Matelica-Perugia 1-3: in gol Murano, Minesso e Vano su rigore

Nicola Uras 10 gennaio 2021 a

Il 2021 del Grifo si apre con una vittoria. A Macerata il Perugia si impone con il Matelica (1-3) grazie ai guizzi dei suoi attaccanti. Complice anche la frenata del Sudtirol la classifica migliora in attesa dei posticipi.

Inizio sofferto con il Matelica che colleziona angoli, poi al primo affondo il Perugia passa in vantaggio: percussione sulla destra di Elia - schierato terzino destro nel 4-3-1-2 proposta da mister Caserta - e sul secondo palo è abile Murano a punire una difesa tutt'altro che impeccabile (0-1, 11'). I padroni di casa pareggiano poco dopo: punizione dai 25 metri di Volpicelli la cui parabola a giro si infila appena sotto l'incrocio dei pali (1-1, 22'). Il Perugia va a sprazzi ma riesce ad essere concreto: Melchiorri cerca gloria sulla destra, il suo cross al centro dell'area trova Minesso di nuovo in versione super di testa per il vantaggio biancorosso (1-2, 33'). Su un campo pesantissimo e sotto una fitta pioggia, la ripresa è una battaglia con il Matelica volenteroso e un Perugia troppo schiacciato davanti alla propria area. Nel finale il tris dell'ultimo arrivato Vano che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Barbarossa (1-3, 87').

