Umbria Padel, chi sono i campioni umbri

Sono 420 i tesserati, 55 uomini e 37 donne

Il padel ha fatto breccia anche in Umbria, sempre più popolata di appassionati di una disciplina in forte espansione. “Il movimento è in salute e in crescita”. Parole e musica del presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Roberto Carraresi. “L’obiettivo è puntare sui giovani”, gli fa eco il delegato Fit per il padel Fabio Moscatelli. Sono 420 i tesserati in Umbria, con 55 maschi e 37 femmine che popolano le classifiche nazionali Fit. Sono 12 i circoli affiliati di padel.

DONNE Sono 16 le donne che hanno raggiunto la Seconda categoria, ben 6 nel gruppo 3 e nove 2.4: Antonella Cavicchi, Martina Natali, Maria Chiara Paccara, Beatrice Pica, Elena Schiattelli, Chiara Strappaghetti Valentina Aimone, Linda Alessi, Francesca Belli, Caterina Brunamonti, Camilla Calandri, Sofia Pizzoni, Maria Giulia Properzi, Giorgia Rosi, Shanti Scopigno, Francesca Traccheggiani. Cinque in Terza. Antonella Cavicchi (Centro Sportivo Chiugiana nel 2020, ma TC Riccione nel 2021), Elena Schiattelli (Centro Sportivo Chiugiana nel 2020, ma TC Riccione nel 2021) e Chiara Strappaghetti (Centro Sportivo Chiugiana) hanno fatto il salto più grande, sono state promosse dalla categoria 4.NC a quella 2.3, scalando ben 10 gruppi in una sola stagione, 16 in Quarta categoria. In tutto sono 37 nelle classifiche nazionali. Fra i club, 10 le classificate della Ternana Padel, 6 quelle del Foligno Padel, del Cinquexuno e della Polisportiva Clt.

UOMINI Sono 55 gli atleti umbri nelle graduatorie italiane, 9 in Seconda, di cui 7 sono 2.3: Matteo Bizzarri, Simone Codovini, Edoardo Massaccesi, Tommaso Mazzoli, Riccardo Nonni, Leonardo Onofri, Lorenzo Schibeci, Alessandro Bussetti, Edoardo Cosmi. Nove anche in Terza categoria. Leonardo Onofri (Ternana Padel) ha fatto il salto di categoria più alto, essendo stato promosso da 4.NC a 2.3 e scalando ben 10 gruppi in una sola stagione, 37 i Quarta categoria. Sono 13 i classificati del Foligno Padel e della Ternana Padel e 7 quelli del Cinquexuno.

