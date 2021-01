Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gattuso con Meret e Petagna dall'inizio

10 gennaio 2021 a

a

a

Il Napoli a caccia del riscatto a Udine dopo l'inattesa sconfitta del San Paolo contro lo Spezia, nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. I friulani ripropongono il 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Lasagna e Nestorovski. Dall'altra parte Meret preferito a Ospina tra i pali. A centrocampo confermati Fabian Ruiz e Bakayoko. Lozano sulla fascia, terminale offensivo è Petagna, con Zielinski e Insigne a completare il terzetto alle spalle del centravanti. Queste le probabili formazioni. Udinese: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Diretta tv dalle 15 su Sky Calcio 3 (canale 253).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.