Roma-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: tornano titolari Dzeko e Lukaku

10 gennaio 2021 a

a

a

Big match domenica 10 gennaio all'Olimpico, con fischio d'inizio alle 12,30, tra Roma e Inter. I giallorossi hanno l'opportunità in caso di vittoria di agganciare i nerazzurri al secondo posto in classifica, a -4 dalla capolista Milan. Fonseca opta per un centrocampo con Veretout e Villar titolari e Cristante in panchina. Alle spalle di Dzeko spazio a Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. La squadra di Antonio Conte invece per mantenere la scia del Milan deve tornare al successo. Conferme in difesa, a centrocampo dentro Vidal, mentre a sinistra Darmian dovrebbe essere preferito a Young. In attacco torna Lukaku con Lautaro.

Sampdoria-Inter 2-1, gol e highlights: segnano gli ex Candreva e Keita. Sanchez sbaglia un rigore, non basta De Vrij | Video

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. Diretta tv dalle 12,30 su Dazn, o sul canale 209 della piattaforma Sky.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.