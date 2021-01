Genoa-Bologna: le formazioni ufficiali, l'orario e dove vederla in tv

09 gennaio 2021 a

a

a

Punti pesanti in palio a Marassi tra Genoa e Bologna: sfida da vincere sia per i liguri penultimi sia per gli emiliani abbonati ai pareggi. Ballardini si affida al tandem Destro-Shomurodov. Mihajlovic insiste con Palacio (Barrow in panchina). Fischio d'inizio alle ore 18, diretta tv su Sky (canali Sport Serie A e Sky Sport 251).

Serie A, l'Atalanta continua a vincere: Benevento travolto 1-4 I Video

Le formazioni ufficiali: GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini. BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. All. Mihajlovic. ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.