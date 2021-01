Benevento-Atalanta 1-4, gol e highlights. A segno Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel

09 gennaio 2021 a

L'Atalanta non si ferma più. Dopo la qualificazione in Champions non ha più perso e il blitz nella tana del Benevento (1-4) è la terza vittoria di fila e, in attesa delle altre partite, sale al quarto posto. E anche le polemiche del caso Papu Gomez sono ormai alle spalle.

Gran primo tempo della Dea che passa in vantaggio con Ilicic al 30' ma non dilaga solo per merito di Montipò: il portiere dei sanniti è il migliore in campo. A inizio ripresa guizzo di Sau (50') lasciato solo in area, poi si scatena l'Atalanta con Toloi (69'), Zapata (71') e Muriel (86').

