Benevento-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla. Gasp sceglie Zapata

Torna in campo la Serie A con la giornata numero 17 e il primo degli anticipi tra Benevento e Atalanta. Dopo aver "fallito" l'impresa contro il Milan domenica scorsa, Pippo Inzaghi si trova di nuovo di fronte una delle "sue" squadre da calciatore. il tecnico dei sanniti ha vissuto una stagione da sogno nel 1996-97 (capocannoniere della Serie A con 24 reti), lanciandosi nel calcio che conta. Gian Piero Gasperini punta su Zapata, Muriel in panchina. Gomez sempre non convocato. La gara del Vigorito sarà trasmessa dalle 15 su Sky (canale Serie A e Sky Sport 251, in streaming tramite l'app Sky Go e su Now Tv).

Le probabili formazioni. BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Del Pinto, Basit, Dabo, Masella, R. Insigne, Sau, Di Serio. All. F. Inzaghi. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Sutalo, Djimsiti, Maehle, Ruggeri, Caldara, Depaoli, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel. All. Gasperini. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

