Sci, Tommy Ford caduta spaventosa ad Adelboden: sbatte la testa e finisce contro le reti di protezione

Spavento ad Adelboden per Tommy Ford. Nel secondo gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci lo sciatore americano è caduto a poche porte dal traguardo sbattendo violentemente la testa, dopo un movimento innaturale in cui ha piegato il collo, e perdendo conoscenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi, il trasporto con il toboga e l'arrivo dell’elicottero per andare all'ospedale. La prima manche della gara è stata interrotta a lungo per prestare i soccorsi allo sciatore americano e poi per rimettere a posto la pista in condizioni di massima sicurezza.

