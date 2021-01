Scudetto, i pronostici dei bookmaker per le scommesse: le quote di Juventus, Inter e Milan

08 gennaio 2021 a

Scudetto, partita riaperta dopo la vittoria della Juventus sul Milan nella sera dell'Epifania. I pronostici dei bookmaker sono ancora aperti e le scommesse vedono ancora favorita l'Inter: le quote medie per la squadra di Conte sono pari a 2,30. I rossoneri, dopo la sconfitta con la Juventus, risalgono a quota 5, mentre i bianconeri di Pirlo scendono a quota 3.70 dopo essere stati per lungo tempo oltre quota 5. L'assenza di impegni di coppa pesa ancora a favore dei nerazzurri, ma la Vecchia Signora è in rimonta nei pronostici. Tanto dipendenrà ovviamente dallo scontro diretto con l'Inter, attesa ormai tra pochi giorni.

