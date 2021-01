Juventus, De Ligt positivo al Covid

08 gennaio 2021 a

De Ligt positivo al Covid -19. Il difensore della Juventus è risultato positivo al test effettuato nella giornata di venerdì 8 gennaio e salterà così il match di domenica prossima contro il Sassuolo. Ma a questo punto è in forte dubbio anche per la partita con l'Inter, altro incontro decisivo per il cammino dei bianconeri verso lo scudetto. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche il terzino sinistro Alex Sandro, a cui era seguita la positività anche di Juan Cuadrado, entrambi assenti nel match di San Siro contro il Milan, vinto poi dai ragazzi di Pirlo per 3-1.positività anche di Juan Cuadrado, entrambi assenti nel match di San Siro contro il Milan, vinto poi dai ragazzi di Pirlo per 3-1. Resta ora da monitorare la condizione di tutti gli altri componenti della rosa. Il 21enne difensore olandese è già stato posto in isolamento.

