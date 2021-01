Juventus, acquista Reynolds e lo presta al Benevento. Chi è il difensore americano

08 gennaio 2021 a

Si chiama Bryan Reynolds l'ultimo acquisto della Juventus. Il difensore americano però vestirà il bianconero solo a partire dall'estate: sarà infatti girato in prestito al Benevento in questa stagione avendo i posti per i giocatori extracomunitari ormai al completo. L'operazione in sinergia con la società sannita ha visto il Dallas Burn incassara 7 milioni di euro.

Reynolds, 19 anni e nato in Texas, ed è un esterno difensivo molto bravo nelle proiezioni offensive: fisico da marines - è alto 190 centimetri - veloce e dotato di un buon cross oltre che di dribbling: nella Mls vanta 40 presenze. A Pippo Inzaghi il compito di prepararlo alla Juve dove Reynolds avrà come compagno di reparto Cuadrado.

