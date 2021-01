Perugia, Ternana e Gubbio: quando giocano e dove vedere le gare

Foto: belfiore

LE PRIME 10 GIORNATE DEL GIRONE DI RITORNO IN SERIE C gironi B e C

1^ giornata domenica 24 gennaio

Fano-Perugia ore 15

Modena-Gubbio ore 12.30

2^ giornata domenica 31 gennaio

Perugia-Arezzo ore 12.30 (Sky)

Gubbio-Sambenedettese ore 17.30

3^ giornata mercoledì 3 febbraio

Cesena-Perugia ore 20.30 (Sky)

Arezzo-Gubbio ore 17.30 (Sky)

4^ giornata domenica 7 febbraio

Perugia-Mantova ore 17.30 (Sky)

Gubbio-Sud Tirol ore 15

5^ giornata sabato 13 febbraio

Cesena-Gubbio ore 15 (Sky)

Fermana-Perugia ore 17.30 (Sky)

6^ giornata mercoledì 17 febbraio

Perugia-Legnago ore 15 (Sky)

Gubbio-Fermana ore 17.30 martedì 16 (Sky)

7^ giornata domenica 20 febbraio

Vis Pesaro-Perugia ore 12.30 (Sky)

Legnago Salus-Gubbio ore 15

8^ giornata domenica 28 febbraio

Perugia-Modena ore 17.30 sabato 27 (Sky)

Gubbio-Vis Pesaro ore 15

9^ giornata mercoledì 3 marzo

Perugia-Sambenedettese ore 17.30 martedì 2

Triestina-Gubbio ore 17.30

10^ giornata domenica 7 marzo

Padova-Perugia ore 17.30

Gubbio-Ravenna ore 17.30

Nel girone C tutte le gare della Ternana sono invece trasmesse da Cusano Tv. Un prima parte di girone di ritorno frastagliata per la Ternana fatta di posticipi, turni infrasettimanali e partite sotto i riflettori. È uscito ieri il calendario delle prime dieci gare del girone di ritorno di Lega Pro, che per la Ternana prenderà il via nella trasferta di Viterbo il 24 gennaio alle ore 17.30. Sette giorni dopo la Paganese farà visita al Liberati, con i rossoverdi pronti a volare nel turno successivo ospiti del Palermo nel primo turno infrasettimanale del nuovo anno. A cinque giorni di distanza ci sarà il posticipo al Liberati con la Casertana, in programma l’8 febbraio, con le Fere in versione trasferta a Potenza nel giorno di San Valentino. Febbraio, poi, si snocciolerà con il Catania a Terni e due gare lontano dalle mura amiche in quel di Foggia e Catanzaro. Marzo inizierà con un altro turno infrasettimanale in notturna contro la Cavese, mentre le prime dieci giornate del girone di ritorno verranno chiuse da una Ternana ospite della Virtus Francavilla il 7 marzo.

