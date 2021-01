Federico Chiesa, l'amore per Benedetta. Carriera e vita privata del talento della Juventus

07 gennaio 2021 a

Il giorno dopo l'impresa di San Siro, tutto il mondo ha definitivamente scoperto Federico Chiesa. La doppietta contro il Milan capolista che ha rivitalizzato la Juventus è un segnale chiaro: l'attaccante può essere uno dei nuovi trascinatori dei bianconeri. Nelle ultime settimana il talento figlio di Enrico, ex bomber di Sampdoria, Parma e Fiorentina, ha ingranato e sta iniziando a essere sempre più decisivo (4 i gol segnati nelle 11 partite disputate in campionato).

Federico è nato a Genova e ha 23 anni. Cresciuto nelle giovanili della Settignanese, squadra di Coverciano, a dieci anni passa nel settore giovanile della Fiorentina sino all'esordio in prima squadra (34 gol in 153 partite) e il trasferimento - molto discusso - alla Juventus. In Nazionale vanta 6 reti in 13 partite. Ha un fratello - anche lui giovane calciatore - e una sorella ed è fidanzato con Benedetta Quagli che ha quattro anni in più del calciatore bianconero. Amante dei viaggi e degli animali, Benedetta ha già oltre 40mila followers.

