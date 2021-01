Parma, Liverani esonerato: al suo posto torna D'Aversa

07 gennaio 2021 a

Fabio Liverani non è più l'allenatore del Parma. Fatale la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Dopo il 4-0 subito dall'Atalanta il club ducale ha esonerato il tecnico: al suo posto tornerà Roberto D'Aversa, l'allenatore che nelle ultime stagioni ha portato il Parma dalla Serie C alla A.

"La società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera" ha comunicato il club ducale. Liverani - ex giocatore del Grifo e tecnico delle Fere - nelle ultime due stagioni aveva allenato brillantemente il Lecce conquistando una promozione in A.

