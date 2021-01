Matelica-Perugia, la storia di Calcagni ex Grifo

Domenica il centrocampista di San Sisto si ritroverà contro la squadra della sua città

Luca Mercadini 07 gennaio 2021 a

Per Riccardo Calcagni, quella di domenica, non sarà una gara come le altre. Così come per Federico Melchiorri, seppur per motivi diversi.

Il primo, centrocampista che a Matelica sta facendo davvero bene (13 presenze e due gol) è nato a Perugia, ha mosso i primi passi con il Grifo di Covarelli e, nel Perugino, a San Sisto in Eccellenza ha esordito in prima squadra.

L’attaccante è nativo di Treia e a Macerata (dove si giocherà la sfida di domenica) ha trovato la prima consacrazione ufficiale (24 reti in D) di quella che poi diventerà una bellissima storia.

Ma torniamo a Calcagni, ruolo mezzala. Moreno Giacchetti, guida tecnica del San Sisto, lo lancia tra i titolari nel campionato di Eccellenza. Da lì per Riccardo è stata una escalation continua. Prima il Deruta in D dove arriva in prestito, poi il passaggio alla Lucchese, nobile decaduta ma desiderosa di tornare subito tra le grandi. E l’impresa riesce con i rossoneri che vincono il massimo campionato dilettanti. Per il centrocampista perugino è il momento del grande salto tra i professionisti. Ancora una stagione alla Lucchese, poi tocca al Pontedera, il club del diggì Giovannini sempre alla ricerca di nuovi talenti. In casa amaranto per Calcagni arriva la definitiva consacrazione nella categoria con quattro campionati di fila, sempre da titolare. Il resto è storia dei nostri giorni: a gennaio dello scorso anno passa all’Arzignano, sempre in C, ma l’avventura bloccata dal lockdown nazionale dura poco. In estate, ecco allora, la chiamata della neo promossa Matelica per la prima volta nella sua storia in un campionato professionistico. Tutti danno il club del presidente Canil spacciato prima di iniziare e, invece, la bella storia della squadra biancorossa continua: “Siamo una squadra molto giovane - ha detto Calcagni qualche tempo fa -, pensate che io sono tra i più vecchi. Ma c’è grande voglia di fare e sempre massima concentrazione a partire dagli allenamenti. E poi il gruppo è molto unito”. Il Grifo è avvertito.

