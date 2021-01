Milan-Juventus 1-3: gol e highlights del big match di Serie A del 6 gennaio 2021 | Video

06 gennaio 2021 a

Milan-Juventus finisce 3-1 per i bianconeri che vincono a San Siro e impongono la prima sconfitta alla capolista. I gol sono stati siglati da Federico Chiesa al 18', a cui è seguito il pari di Calabria per il Milan al 41'. Nella ripresa due gol dei bianconeri ancora con Chiesa al 62' e poi con McKennie al 76'. Due assist per Dybala, di nuovo decisivo per la manovra juventina. Nel video, i quattro gol del match e gli highlights di una partita emozionante che rilancia gli uomini di Pirlo nella rincorsa al decimo scudetto. Pioli si consola con un bel match e con i sette punti di vantaggio che restano ancora sui ragazzi di Pirlo.





