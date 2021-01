Busto Arsizio-Bartoccini 3-0: inizia male il nuovo anno di Perugia

Le ragazze di Mazzanti sconfitte in maniera netta nel delicato match salvezza

Niente da fare. Il ritorno sul taraflex di gara della Bartoccini FortInfissi Perugia finisce male. A caccia di punti pesanti in terra lombarda le ragazze di coach Mazzanti se ne tornano in Umbria con un pugno di mosche in mano. Alla fine è Busto a vincere lo spareggio salvezza imponendosi per 3-0. In maniera abbastanza netta nei primi due set (25-20 e 25-18), mentre nel terzo le magliette nere hanno una reazione più efficace che le porta a combattere fino al 26-24 finale. La squadra perugina, come aveva annunciata Veronica Angeloni nel pre gara, aveva una gran voglia di iniziare bene il 2021, anche perché di fronte c'erano le bustocche di coach Musso con appena un punto in più in classifica. Punti che, però, ora diventano quattro.

