Crotone-Roma 1-3, gol e highlights: doppietta di Borja Mayoral e rigore di Mkhitaryan. Golemic accorcia | Video

06 gennaio 2021 a

a

a

Roma spietata a Crotone, trascinata dall'attaccante spagnolo Borja Mayoral sceso in campo da titolare al posto di Dzeko. Con la vittoria per 3-1 i giallorossi consolidano il terzo posto salendo a 33 punti accorciando sull'Inter, prossima avversaria domenica 10 dicembre, che ha perso in casa della Sampdoria.

Mayoral assoluto protagonista del primo tempo con le reti all'8 e al 29'. Bellissimo il secondo gol con un fantastico tiro dai 25 metri che si è insaccato all'incrocio dei pali. Lo spagnolo poi al 35' si è procurato anche il rigore realizzato poi da Mkhitaryan per il 3-0. Nella ripresa al '70 Golemic ha accorciato con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il Crotone resta in fondo alla classifica a 9 punti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.