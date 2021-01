Cagliari-Benevento 1-2, l'ex Sau e Tuia ribaltano Joao Pedro: Di Francesco sempre più a rischio esonero | Video

06 gennaio 2021 a

a

a

Il Benevento sbanca Cagliari e continua a stupire. La squadra di Inzaghi centra il colpo alla Sardegna Arena, conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Sono il grande ex Sau e Tuia a firmare la rimonta vincente dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Tre punti meritati per i sanniti, che volano a quota 21, lo stesso numero di punti raccolto nell’intero campionato 2017-2018.

Non basta il ritorno di Nainggolan a un Cagliari sempre più crisi: il terzo ko consecutivo, nonché la nona partita consecutiva senza vittorie, rischia di avvicinare ulteriormente i sardi alla zona retrocessione. E rende ancora più traballante la panchina di Di Francesco. I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Nandez a cinque minuti dal termine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.