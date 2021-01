Milan, Rebic e Krunic positivi al Covid: contro la Juventus piena emergenza per Pioli

06 gennaio 2021 a

Ancora tegole su Milan-Juventus, che comunque dovrebbe giocarsi regolarmente mercoledì 6 gennaio alle 20,45. Dopo le positività al Covid in casa bianconera di Alex Sandro e Cuadrado, arrivano i contagi tra i rossoneri. "L’Ac Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di martedì 5 gennaio in previsione della gara contro la Juventus - si legge in una nota -. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove mercoledì 6 è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate", si legge in una nota.

"Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data mercoledì 6 gennaio con esito negativo". Milan-Juventus dunque in formazioni ampiamente rimaneggiate.

