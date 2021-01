Lemon Bowl, Valentino Grasselli chiude da vice campione Under 10

Il giovane tennista dello Junior perde la finale con Ghiselli e chiude secondo nel prestgioso torneo internazionale

06 gennaio 2021 a

a

a

Valentino Grasselli (2011) dello Junior Perugia ha chiuso il Lemon Bowl da vice campione della categoria Under 10. Il tennista perugino ha perso in finale contro un solidissimo Edoardo Ghiselli (2011) del Racket World Bologna per 6-2, 6-4. Valentino ha sofferto un po’ il campo in terra battuta pesante, dopo la pioggia caduta durante la notte a Roma dove si svolge da 36 anni il prestigioso torneo internazionale giovanile. Comunque, il giovanissimo perugino figlio d’arte (il papà Andrea è stato un ottimo tennista, 623 Atp nel 1998 e ha portato alla vittoria quattro volte al Lemon Bowl Matilde Paoletti), ha giocato un ottimo torneo, battendo fra gli altri anche la testa di serie numero 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.