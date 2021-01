Juventus, ore di attesa per l'esito dei tamponi: si teme un focolaio Covid. Con altri casi Asl di Torino blocca la trasferta di Milano

06 gennaio 2021 a

Grande attesa per la partita Milan-Juventus di questa sera mercoledì 6 gennaio 2021, big match della 16ma giornata di Serie A. Una partita che potrebbe anche non giocarsi. Due giocatori bianconeri, Alex Sandro e Cuadrado, sono infatti risultati positivi al Covid-19 e si teme un focolaio. In mattinata si avranno gli esiti di tutti i tamponi per capire se la situazione è peggiorata ulteriormente oppure no. Se ci fossero altri casi, la Asl di Torino potrebbe bloccare la trasferta della squadra di Pirlo.

La società bianconera ha fatto sapere di voler disputare il big-match di Milano ma di fronte a uno stop che arrivasse dall'autorità sanitaria, non potrebbe che evitare la partenza per il capoluogo lombardo.

