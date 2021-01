Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Leao e Dybala titolari

06 gennaio 2021 a

L'Epifania regala un grande finale per la sedicesima giornata del campionato di serie A: il Milan capolista ospita la Juventus per una delle classicissime del calcio italiano. L'appuntamento è per mercoledì 6 gennaio a San Siro alle 20.45. La capolista dovrà ancora fare a meno della sua stella. Ibrahimovic non ha recuperato, mentre i campioni d'Italia dovranno rinunciare a Morata. Pioli schiererà Leao al fianco di Brahimi Diaz, sostituto di Rebic, positivo al Covid. A centrocampo cambio di ruolo per Calabria vista la positività di Krunic, che giocherà vicino a Kessie viste le indisponibilità di Tonali e Bennacer. Emergenza anche per Pirlo: la novità in casa bianconera sarà Demiral sull'out di destra basso. In avanti maglia da titolare per Dybala che farà coppia con Cristiano Ronaldo. La Juventus deve fare i conti con l'allarme Covid generato dopo le positività di Alex Sandro e Cuadraro.

Queste le probabili formazioni. Milan: G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahimi Diaz; Leao. All. Pioli. Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. Diretta Tv: alle 20.45 Sky (canale 251).

