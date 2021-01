Lemon Bowl, l'umbro Valentino Grasselli vola in finale

Il giovane tennista portacolori dello Junior Perugia se la vedrà con Edoardo Ghiselli

Valentino Grasselli è in finale nella categoria Under 10 della 36esima edizione del Lemon Bowl, torneo internazionale di tennis riservato ai giovani fino ai 14 anni. Il portacolori dello Junior Perugia giocherà oggi alle 10 contro Edoardo Ghiselli (Racket World Bologna) che ha battuto 6-3, 6-2 Giulio Bozzanga (At Tolentino). Ora Andrea, dunque, va a caccia del quinto Lemon Bowl per mano del suo Valentino, classe 2011, che in semifinale ha battuto Mattia Viaggi del Carrara Polizia per 6-3, 6-0. Il giovanissimo perugino, aveva fatto il colpaccio nei quarti battendo la testa di serie numero 1, il maltese Cosmo De Trafford 6-1, 6-0. Al primo turno si era liberato del russo Mikhail Lavrentev per 6-1, 6-4 e agli ottavi si era imposto su Lorenzo Cordella del CooPesaro con un doppio 6-2. Sempre fra gli Under 10, è uscito ai quarti di finale Filippo Capitanelli (2011). Il portacolori del Montefalco Forever ha perso contro Giulio Bozzanga di Tolentino 6-2, 3-6, 10-7.



