Napoli-Spezia probabili formazioni e dove vederla in tv. Gattuso scommette su Lozano

Il Napoli cerca il bis dopo la vittoria in Sardegna contro il Cagliari. Allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 gennaio alle 18 è in programma la sfida contro lo Spezia. Gli azzurri, che in settimana sono stati alle prese con il caso Osimeh positivo al Covid dopo aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria, sono in emergenza in attacco. Mancheranno l'attaccante nigeriano e Mertens. In avanti l'unica punta sarà Lozano con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne. Lo Spezia di Italiano si schiererà con il 4-3-3. In avanti il tridente Gyasi, Nzola e Farias.

Queste le probabili formazioni. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso. Spezia: Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

