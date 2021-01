Sampdoria-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv. Lukaku recupera ma partirà dalla panchina

05 gennaio 2021 a

L'Inter di scena a Marassi il 6 gennaio alle 15 per sfidare la Sampdoria di Sir Claudio Ranieri. I nerazzurri cercano punti per restare in scia del Milan capolista impegnato nello scontro diretto contro la Juventus. Un'occasione che per accorciare che Conte non si vuol lasciare sfuggire. Inter con il dubbio Lukaku: l'attaccante belga si è sottoposto a degli esami dopo il risentimento muscolare patito nell'ultima partita di campionato. Sono state escluse lesioni gravi dunque Lukaku partirà con la squadra che se difficilmente Conte lo farà partire dal primo minuto per preservalo in vista delle prossime sfide. La Samp dovrà rinunciare ad Ekdal squalificato che dovrebbe essere sostituto da Silva. Davanti ci sarà Keita insieme a Quagliarella.

Queste le probabili formazioni. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte. Diretta tv: dalle 15 Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

