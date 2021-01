Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Immobile si ferma, spazio a Pereira

CALCIO

05 gennaio 2021 a

a

a

La Lazio cerca il riscatto contro la Fiorentina dopo il deludente pareggio contro il Genoa a Marassi. Ma per la sfida in programma il 6 gennaio alle 15 allo Stadio Olimpico dovrà fare a meno del bomber Immobile. Inzaghi deve rinunciare anche allo squalificato Leiva, e a Correa, Fares e Lulic che sono fermi ai box. A centrocampo ci sarà Escalante, davantio la coppia Caicedo-Pereira. La Fiorentina è reduce da 4 risultati utili. Prandelli non avrà Cutrone, per il resto rosa al completo. In avanti ancora spazio a Vlahovic e Ribery.

Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, A. Pereira. Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Diretta tv: Dazn (canale 209 di Sky).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.