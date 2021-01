Atalanta-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Muriel parte titolare

CALCIO

L'Atalanta ospita il Parma di Liverani per il match valido per la sedicesima giornata della Serie A che si giocherà alla Gewiss Arena mercoledì 6 gennaio alle 15. Gasperini dovra fare a meno di Pasalic e Papu Gomez indisponibili oltre allo squalificato Romero. In difesa Sutalo favorito su Toloi. Sulla trequarti Pessina dovrebbe partire dall'inizio vincendo il ballottaggio con Malinovski. Ilicic partirà dalla panchina. Il Parma dovrà fare a meno di Gervinho, Grassi, Nicolussi Caviglia, Osorio, Kucka, Iacoponi. In attacco l'ex Cornelius è favorito per un posto da titolare su Inglese.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini. Parma: Sepe; Busi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Brunetta; Cornelius. All. Livernani. Diretta tv: Sky (canale 254, 485 del digitale)

