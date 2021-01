Crotone-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Dzeko out, c'è Mayoral

05 gennaio 2021 a

La Roma sfida il Crotone allo stadio Scida. Appuntamento il 6 gennaio alle 15. Il Crotone di mister Stroppa dovrà fare a meno di Benali e Cigarini, mentre recupera Rispoli. In avanti potrebbe esserci una possibilità per Simy. La Roma dovrà fare a meno di Dzeko alle prese con un risentimento muscolare. Al suo posto spazio allo spagnolo Borja Mayoral. In panchina ci sarà regolarmente Fonseca che inizialemente non era partito per Crotone perché entrato in contatto con il nuovo general manager Thiago Pinto positivo al Covid. Ma il tampone per l'allenatore portoghese è stato negativo.

Queste le probabili formazioni. Crotone: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa. Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. Diretta Tv: Sky (canale 253)

