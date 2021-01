Cagliari-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv: torna Nainggolan, Inzaghi gioca la carta Improta

05 gennaio 2021 a

Il Cagliari ritrova Nainggolan per la sfida in programma alla Sardegna Arena mercoledì 6 gennaio alle 12,30. La squadra allenata da Di Francesco cerca la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Stessa cosa del Benevento, reduce da due ko. In mezzo al campo il Cagliari ritrova il Ninja tornato dopo l'inizio di stagione all'Inter. Il belga sarà al fianco di Marin e Nandez. In difesa non ci saranno Godin e lo squalificato Lykogiannis. Benevento in emergenza: out Letizia e Maggio, sulla fascia destra Inzaghi potrebbe schierare Improta che è in ballottaggio con Foulon.

Queste le probabili formazioni. Cagliari: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Nainggolan, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco. Benevento: Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi. Diretta tv: alle 12,30 su sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

