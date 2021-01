Paulo Fonseca, falso allarme: il tampone è negativo. L'allenatore della Roma sarà in panchina contro il Crotone

05 gennaio 2021 a

Falso allarme per Paulo Fonseca allenatore della Roma. Nella serata del 5 gennaio era scattato l'allarme dopo che si era diffusa la voce di una possibile positività al Covid di Paulo Fonseca. Tuttavia dopo verso l'ora di cena è arrivata la schiarita. L'allenatore portoghese non era partito con la squadra per Crotone perché è stato a contatto con il nuovo direttore generale dell'area sportiva Thiago Pinto che è poi risultato positivo al coronavirus. La società aveva deciso di metterlo in isolamento preventivo in attesa di nuovi esami.

Inizialmente si era parlato di problemi gastrointestinali per il tecnico, poi nella serata la Gazzetta dello Sport aveva lanciato la notizia che era positivo al Covid. In realtà nella giornata il tecnico si è sottoposto al tampone che è risultato negativo e dunque domani, 6 gennaio, raggiungerà la squadra a ridosso della partita che inizierà alle 15 e sarà regolarmente in panchina.

