Calcio, Inghilterra: muore Colin Bell leggenda del Manchester City dopo una breve malattia. Aveva 74 anni

Se ne va una leggenda del calcio inglese. Il centrocampista offensivo del Manchester City Colin Bell, è morto oggi martedì 5 gennaio 2021 all’età di 74 anni.

Secondo quanto ha reso noto dal club, Bell si sarebbe spento in seguito a «una breve malattia» (non si tratta di Covid). Bell ha giocato con la maglia dei Citizens 492 partite, segnando 152 reti: numeri davvero sontuosi che gli hanno fatto guadagnare la West Stand dell’Etihad Stadium, ora intitolata a lui. Soprannominato Colin The King, chiuse la sua carriera in maniera forzata all’età di soli 29 anni a causa di un infortunio.

