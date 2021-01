Superenalotto, in dieci sfiorano la vincita milionaria. Ma si devono accontentare di 19mila euro

05 gennaio 2021 a

Al Superenalotto il sei continua a nascondersi. Come conferma Agipro News nemmeno nel concorso di oggi, martedì 5 gennaio, è stata centrata la combinazione vincente. Il jackpot dunque continua a salire e nel prossimo concorso sarà di circa 88.3 milioni di euro. Sono dieci i giocatori che per un solo numero non hanno centrato la scommessa del secolo. Con il cinque hanno comunque messo in tasca 19mila euro ciascuno. Ai sette 4stella vanno invece 28mila euro. Al Superenalotto l'ultimo sei è stato centrato il 7 luglio a Sassari ed ha fruttato la bellezza 59 milioni di euro.

