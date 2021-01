Covid, positivo Paulo Fonseca allenatore della Roma

05 gennaio 2021 a

E' risultato positivo al Covid il tecnico della Roma Paulo Fonseca. A lanciare la notizia è la Gazzetta dello Sport nelle breaking news. L'allenatore dunque non sarà in panchina, domani 5 gennaio, per la sfida in trasferta che vede la squadra giallorossa impegnata contro il Crotone. Il tecnico portoghese è rimasto a Roma. Inizialmente si era parlato di un problema gastro-intestinale. Ma stando a quanto riporta la Gazzetta a fermarlo è stato il coronavirus..

In panchina a Crotone dovrebbe esserci il vice Nuno Campos. In ogni caso nel club è di nuovo emergenza dopo i casi di positività che si sono susseguiti dall'estate in poi e che hanno colpito diversi giocatori come Mirante, Diawara, Carles Perez, Bruno Peres, Pellegrini, Santon, Dzeko e Fazio.

