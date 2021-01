Covid, Juventus: positivo anche Cuadrado dopo Alex Sandro. Ecco la formazione bianconera contro il Milan

05 gennaio 2021 a

Non solo Alex Sandro. Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio 2021, si registra un nuovo caso di positività al coronavirus in casa Juventus. Il club bianconero comunica che si tratta di Juan Cuadrado. Viene spiegato, nel sito, che "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado.. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico". Il gruppo squadra bianconero aveva fatto un giro di tamponi in queste ore, alla vigilia della gara con il Milan, dopo la positività di Alex Sandro emersa nella giornata di ieri. Eccoci quindi alla probabile formazione per la sfida del 6 gennaio.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo; Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa; Kulusveski; Dybala, Ronaldo.

