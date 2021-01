Covid, Alex Sandro positivo: tamponi per tutti i giocatori della Juventus. Apprensione in casa bianconera

05 gennaio 2021 a

Tamponi per tutta la squadra alla Juventus dopo che Alex Sandro è risultato positivo al Covid. Il brasiliano, sesto calciatore della Juventus contagiato dal Covid, ha accusato lievi sintomi. Il difensore aveva giocato 83 minuti il giorno prima nella sfida della Juventus contro l'Udinese, vinta dai bianconeri. C'è apprensione per altri eventuali contagi.

Alex Sandro è stato subito posto in isolamento e la Juventus ha contattato le Autorità sanitarie per l'attuazione del protocollo previsto per consentire gli allenamenti al gruppo squadra.

Per i bianconeri si tratta del sesto caso di positività tra la scorsa e questa stagione: a quelle di Dybala, Rugani e Matuidi nel campionato precedente, si sono aggiunti Ronaldo, McKennie e appunto Alex Sandro. Alle porte per la Juve c'è la sfida con il Milan.

