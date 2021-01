Sir volley, sospiro di sollievo: Atanasijevic torna presto

Foto: testa

Ecografia e risonanza hanno evidenziato solo una millimetrica lesione. Recupero in tempi brevi

Non è grave l’infortunio al polpaccio di Atanasijevic. Si parla di una piccolissima lesione come evidenziato da una prima ecografia (verrà ripetuta giovedì) e dalla successiva risonanza a cui Bata si è sottoposto lunedì. Il capitano bianconero alle prese con una stagione travagliata, iniziata con l’intervento al ginocchio e proseguita con il Covid in estate mentre era in Serbia, potrebbe rientrare part time già domenica a Ravenna in attesa di un pieno recupero in vista della Coppa Italia. Almeno questo è l'augurio di tutto lo staff tecnico anche perché la sua assenza in campo comincia a farsi sentire. Gara con Trento docet.

