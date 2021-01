Ciclocross Umbria, assegnati i titoli regionali di specialità

Oltre 300 partecipanti alla gara di Perugia del Petrignano cross, trofeo Decathlon

04 gennaio 2021 a

a

a

Con un grande successo di partecipazione e un eccellente spettacolo sui prati di Decathlon Perugia, nonostante il fango, è andato in archivio il Petrignano Cross - Trofeo Decathlon Perugia che ha assegnato i titoli regionali Fci Umbria di specialità. Un evento di preminente interesse nazionale da parte del Coni che ha proposto il meglio che ha offerto il ciclocross a livello extra-regionale con circa 300 partecipanti non solo dall’Umbria ma anche da Marche, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Al toscano Tommaso Ferri (Valdarno Regia Congressi Seicom) il successo assoluto della prima partenza riservata agli juniores. Ad aggiudicarsi la vittoria tra i master di seconda fascia over 45 il laziale Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli Team) mentre al marchigiano Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) è andato il primato della categoria élite-under 23. Ancora la Toscana in evidenza con Giulio Pavi degl’Innocenti (Asd Cronoeventi) e Alessandro Failli (Olimpia Valdarnese) rispettivamente al primo posto nelle due fasce di partenza riservate agli esordienti e agli allievi. Il ternano Leonardo Caracciolo della Triono Racing-Centrobici è risultato il migliore tra i master di prima fascia under 45.

Esordienti primo anno: Filippo Susta (Velo Club Racing Assisi Bastia).

Esordienti secondo anno: Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno).

Allievi primo anno: Tommaso Francescangeli (UC Foligno).

Allievi secondo anno: Samuele Scappini (Team Fortebraccio).

Allieve donne: Giulia Cozzari (UC Petrignano).

Juniores: Edoardo Rulli (Gubbio Ciclismo Mocaiana).

Elite Sport: Leonardo Caracciolo (Triono Racing-Centrobici).

Master 1: Leonardo Chieruzzi (Avis Amelia).

Master 2: Andrea Belloni (Lake Bike Team).

Master 3: Giuseppe Paolino (UC Petrignano).

Master 5: Luca Agostinelli (UC Petrignano).

Master 6: Ernelio Massarucci (Triono Racing-Centrobici).

Master 7: Carlo Cosentino (Forno Pioppi).

Master 8: Marco Valentini (Avis Ameli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.