Milan-Juventus, i pronostici dei bookmaker per il big match del 6 gennaio 2021

Milan-Juventus è il big match del 6 gennaio 2021 in Serie A. Per i trader di Snai la squadra di Pioli, nonostante il primato in classifica, non parte con i favori del pronostico. Ma anche gli altri maggiori bookmakers sono sulla stessa lunghezza d'onda e il volume delle scommesse sembra orientarsi verso quello che è considerato come il possibile punto di svolta del campionato per la Vecchia Signora.. La vittoria rossonera nella sfida di mercoledì sera è offerta infatti a 3,15, contro il successo di Pirlo, all’esordio assoluto da tecnico a San Siro, dato a 2,30. A 3,30 si gioca il il pari. Nell’ultima apparizione a San Siro, la Juventus ha rimediato una sonora sconfitta contro i rossoneri: un 4-2 di rimonta che per la squadra di Pioli ha rappresentato una svolta. Snai offre lo stesso risultato (a favore dei padroni di casa) a 65. L’ultimo successo bianconero risale all’11 novembre 2018, con le reti di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. In questo caso un 2-0 per la formazione ospite paga 13 volte la posta.

