Tennis, primo ranking Atp del 2021: Sinner al numero 36. Decima posizione per Berrettini, stabile Fognini

04 gennaio 2021 a

a

a

Italiani del tennis fra i big mondiali. Lo dice la prima classifica ATP del 2021, con il circuito ancora fermo per la pandemia di Covid. Jannik Sinner ha un nuovo best ranking, al numero 36. Merito del nuovo sistema di conteggio che tiene conto ora dei migliori 19 risultati. Conferma in decima posizione per Matteo Berrettini, ormai stabilmente nella top ten dal novembre 2019. Stabili anche Fabio Fognini al 17° posto e Lorenzo Sonego al numero 33. Scivola al numero 75 Stefano Travaglia,immediatamente prima di Salvatore Caruso (best ranking anche per il siciliano), con Marco Cecchinato che risale al 79° posto. Tutto invariato in vetta, con Novak Djokovic che si conferma il numero 1 del Mondo davanti a Rafa Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Roger Federer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.